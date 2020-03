Exclusief 'Ferrari moest compleet nieuwe Power Unit-bouwen voor seizoen 2020'

Er blijkt meer aan de hand te zijn betreffende Ferrari en de FIA. Waar de FIA in een korte verklaring afgelopen vrijdag meldde dat Ferrari en het overkoepelende orgaan samen een 'schikking' troffen, blijkt er, naar uitgebreid onderzoek van GPToday.net, toch meer aan de hand te zijn.

Geruchten tijdens de wintertest

Tijdens de tweede week van de wintertest in Barcelona kreeg ons team via een zeer betrouwbare bron te horen dat het ergens rommelde bij Ferrari. Let wel, dit was nog voor het moment dat de FIA en Ferrari samen de 'schikking' bekend maakte. Na afloop van de wintertest is de redactie van GPToday.net aan de slag gegaan met haar onderzoek. Het leverde uiteindelijk een aantal interessante zaken op.

FIA neemt onderdelen in beslag

Zoals iedereen weet werd het brandstofsysteem van Ferrari tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2019 in beslag genomen. Volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport (Michael Schmidt) zou deze inbeslagname gelden voor meerdere teams, waaronder Red Bull Racing. De FIA wilde zekerheid en liet ook de Ferrari-motor van Kimi Raikkonen uit de Alfa Romeo schroeven. De FIA wilde bekijken of de 'klantenteams' van Ferrari eventueel ook met een afwijkende motor zoden rondrijden.

Al deze resultaten zijn uiteindelijk bij de FIA intern gebleven. Red Bull Racing heeft haar brandstofsysteem volgens onze bronnen gewoon terug gekregen van de technische commissie van de FIA, over het lot van de Alfa Romeo-power unit is niets bekend. Het exemplaar van Ferrari is afgelopen november grondig onderzocht. Hierbij heeft de FIA enkele 'waarden binnen een grijs gebied' geconstateerd. Ferrari kreeg na afloop van het seizoen de mogelijkheid van de FIA om zich te verantwoorden voor haar 2019 motor.

Ferrari en FIA komen met 'geheime deal'

De 'geheime deal' die de FIA en Ferrari hebben gemaakt komt er volgens onze bron op neer dat de FIA Ferrari verzocht heeft om voor 2020 'een compleet nieuwe power-unit' te bouwen. De Italianen mochten van de FIA enkele basis-onderdelen van de 2019-power unit gebruiken, maar de onderdelen die zich in 'het grijze gebied bevonden' moesten worden aangepast. Omdat Ferrari haar ontwerp voor 2019 een doorontwikkeling was van de 2018-power unit, betekende dit voor Ferrari dat men eigenlijk twee jaar terug is geworpen in de ontwikkeling van de power-unit.

De Italaanse-renstal heeft er volgens bronnen bij de FIA op aangedrongen dat men de overkoepelende organisatie zal helpen bij het uitzoeken van 'andere grijze gebieden waar concurrerende teams kunnen inspringen'. Samengevat - Ferrari wordt via de FIA informatie doorgespeeld over andere grijze gebieden. Ferrari kan de FIA helpen bij het vinden van deze 'grijze gebieden'. Deze laatste factor, het vinden van 'grijze gebieden', stoot bij de teambazen van andere teams tegen het verkeerde been. Waar Ferrari er met een relatief 'klein tikje' op de vingers is mee weggekomen, krijgt het van de andere kant de mogelijkheid om als 'spion' van de FIA te opereren.

Feit blijft wel dat tijdens de wintertest alle Ferrari-power units op rechte stukken minder sterk konden opereren dan in 2019. Waar de FIA in 2019 nog vertelde dat de 'inbeslagname' om een routine check zou gaan, bleek achteraf dat er meer aan de hand was. Ferrari begaf zich in een grijs gebied, een gebied waarbij men wist dat met op het randje balanceerde. Het Italiaanse-team, dat volgens de kenners tijdens de wintertest teleurstelde, is er alles aan gelegen om deze 'affaire' achter zich te laten.