Sebastian Vettel denkt te stoppen in F1 voor hij 40 jaar is

Sebastian Vettel denkt niet dat hij nog steeds in de Formule 1 zal racen als hij 40 wordt. De oudste coureur op de grid is de 40-jarige Kimi Raikkonen. Vettel is slechts 32 jaar oud, maar door de vorm die hij de afgelopen jaren heeft is de speculatie waarschijnlijk dat hij binnenkort met pensioen gaat.

De Duitser lijkt een nieuwe deal te tekenen voor 2020, met Ferrari-baas Mattia Binotto die de viervoudige wereldkampioen een 'grote leider' noemt. "Er zijn geen tekenen en geen redenen waarom ik niet kon of zou moeten doorgaan", zei hij tegen Sport Bild.

Vettel heeft nagedacht tijdens winterstop

De Ferrari-coureur zei dat hij tijdens de winterstop tot de conclusie kwam absoluut door te willen gaan en ervan te willen genieten: "Ik denk niet dat ik bang moet zijn dat ik er volgend jaar niet bij ben. Ik geloof dat dit gewoon het belangrijkste team is in de Formule 1. Hier winnen voelt anders dan ergens anders winnen."

Hij betwijfelt echter dat hij nog steeds op de grid staat als hij 40 jaar is: "Niet in de Formule 1. Je moet nooit nooit zeggen, maar het belangrijkste is dat ik gelukkig ben. We zullen zien wanneer dat is."

Vettel zei dat zijn belangrijkste doel in het leven is dat zijn familie ook gelukkig is: "Dat ik iets doe dat ik leuk vind en dat mij blij maakt. Dat heb ik momenteel met mijn werk, maar ik kan me niet voorstellen dat ik over acht jaar in de Formule 1 zit."

Toekomst

Toch zal het een interessant jaar worden. Zowel Lewis Hamilton en Mercedes als Sebastian Vettel en Ferrari draaien vooralsnog erg om de contractverlengingen heen. Berichten in Italië sijpelen langzaam door dat Hamilton een nieuwe uitdaging aan wil gaan en graag de plek van Vettel wil overnemen.