Kimi Raikkonen over ouderschap: "Er zijn plotseling andere dingen belangrijker in mijn leven dan racen"

Kimi Raikkonen begon zijn Formule 1-carriere op 21-jarige leeftijd. De Fin begon met slechts 23 races ervaring in formule-wagens aan zijn eerste F1-seizoen in 2001. Raikkonen bleek al snel een coureur met veel passie voor de sport, alles moet op zijn manier en een lang antwoord is voor Kimi hooguit één zin. GPToday.net kreeg met de mogelijkheid om Kimi eens goed te ondervragen.

Kimi Raikkonen is een coureur die erg op zichzelf is. Hij is vaak te vinden met zijn familie. Zijn zoon racet immers al, in zowel een kart als op een crossmotor. De Alfa Romeo-coureur maakte vorig seizoen een stap achteruit. Hij verplaatste zichzelf van Ferrari naar Alfa Romeo, maar dat maakt hem niets uit. Hij houdt van racen. "Ik hou van racen. Hoewel er veel meer is dan racen in de F1. Als ik niet van racen zou houden, zou ik hier niet zijn."

Misschien is Kimi wel één van de meest populaire coureurs van de grid, maar daar doet hij zelf niets aan. "Ik doe niets om in de pers te komen! Ik word er natuurlijk blij van dat er fans zijn die me leuk vinden, er zijn ook mensen die me niet mogen. Maar ik probeer gewoon de dingen te doen die me gelukkig maken. Zolang je dingen doet die je gelukkig maken als een persoon waar het om gaat. Als je gelukkig bent, zal dat je helpen bij je werk, of het nu een autoracen is of iets anders; het zal je helpen in het dagelijks leven. Als mensen het leuk vinden, geweldig; als ze het niet leuk vinden, ook goed. Je bent zoals je bent. Trouwens, ik doe nooit iets speciaals om iemand gelukkig te maken. Ik doe wat ik denk dat het beste is voor mezelf", zo zegt hij.

Toen de oudste zoon van Kimi werd geboren, veranderde veel voor hem. Niet alleen een hele klus erbij, maar ook de naam papa doet hem veel. "Ouderschap verandert je schema volledig. Bovendien maak je je nog veel meer zorgen. Uiteindelijk zijn het kleine kinderen, ze hebben je nodig. En er zijn andere nieuwe dingen die plotseling belangrijker zijn in je leven. Familie is veel belangrijker dan nu racen, ook al geniet ik van racen. Ik mis ze zo erg als ik weg ben. Dat is waarschijnlijk het moeilijkste deel, zo lang weg van huis zijn. Omdat er achter de F1 zoveel meer verveling is dan het lijkt", geeft hij toe en beschrijft hij zichzelf als een normale man met een volledig normaal leven. Vooral wanneer de motoren zijn uitgeschakeld.