Lando Norris tevreden over testdagen met MCL35

McLaren-coureur Lando Norris kijkt tevreden terug op zijn laatste testdag in Barcelona. De Britse-coureur reed in totaal 113 ronden en eindigde de dag als vijfde op ongeveer zeven tienden van Sebastian Vettel.

Norris vertelde aan GPToday.net: "Ik ben blij met de dag. We hebben kwalificaties runs gereden en in de middag een volledig race-simulatie. We hebben veel informatie gekregen over de auto, dat is belangrijk want we wilde weten hoe de auto zich in verkeer zou gedragen."

"Ik heb deze testweken op een goede manier kunnen afsluiten en ik kijk uit naar de start van het seizoen in Melbourne", verklaarde de man uit Bristol.

James Key, technisch directeur van McLaren voegde er aan toe: "Het was een goede dag met Lando vandaag. We hebben ons programma aangepast voor vandaag. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe onderdelen op de auto gezet en gekeken hoe die werken. We moeten eerst kijken hoe de auto zich verder gaat gedragen en onze set-up verder verfijnen."