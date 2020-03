Sebastian Vettel: "Het ziet er niet perfect voor ons uit"

Ferrari-coureur Sebastian Vettel weet nog niet wie er over enkele weken in Melbourne het te kloppen team zal zijn. Vettel, viervoudig wereldkampioen, reed gisteren de snelste tijd van de dag. Hij denkt dat de top teams nog iets achter de hand hebben.

"Ik denk dat het te vroeg is om een favoriet aan te wijzen voor de eerste Grand Prix", vertelde Vettel aan het Duitse RTL. "Het ziet er niet perfect voor ons uit."

Ferrari heeft tussen de testweken al een aantal aanpassingen aan haar SF1000 gedaan. Beide coureurs hebben er vertrouwen in dat de auto makkelijker te besturen gaat worden. "We hebben het voor elkaar gekregen om meer downforce te vinden. Nu moeten we doorwerken en nog meer downforce vinden", verklaarde Vettel.

"De tijd zal uitwijzen waar wij precies staan. We zijn hard aan het werk om het probleem met de 'drag' op te lossen. Laten we bij de basis beginnen", sloot de Duitser af. De tijd van Vettel, 1:16.41 was ruim 1.1 seconde langzamer dan de snelste tijd van Valtteri Bottas op vrijdag tijdens de eerste testweek.