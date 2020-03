Max Verstappen zag vochtige plek over het hoofd die spin veroorzaakte

Max Verstappen heeft toegegeven dat hij het vochtige plekje aan de rechterkant van de baan niet heeft opgemerkt. Onze landgenoot spinde in de vijfde bocht van het circuit van Barcelona en stond daarna vast in het gravel.

"Ik raakte de witte lijn en die was nog niet geheel droog, ik kon dat vanuit mijn auto niet zien", verklaarde de Red Bull-coureur. "Ik heb het daarna op de video terug gekeken en daar zag ik het wel", voegde hij eraan toe.

Een opdrogende baan zorgde er in het begin van de sessie voor dat het rustig bleef op de baan. "Dat was jammer", verklaarde hij. "Gelukkig hebben we alle dingen kunnen testen die we wilde, dus daar kunnen we blij mee zijn."

"Het is nooit het doel geweest om deze week net zoveel kilometers te maken als afgelopen week. We hebben een ander programma. Lange runs maken kan op een gegeven moment saai worden," verklaarde hij na afloop van de sessie.

"We rijden nu eenmaal niet continu, we testen verschillende dingen. Sommige onderdelen die we vervangen kost nou eenmaal tijd, zeker als het gecompliceerde dingen zijn", sloot hij af.