"Verstappen spint, Vettel snelste in Barcelona".

De vijfde testdag in Barcelona begon op een vochtig circuit. In het begin van de sessie werd er weinig gereden. Esteban Ocon was de eerste die met de intermediate band de baan op kwam.

Max Verstappen spinde in bocht vijf en stond vast in het gravel. De Nederlander, die op de opdrogende baan net iets te veel kerb aan de rechterkant pakte, spinde achterstevoren en zag zijn RB16 teruggebracht worden naar de pits. Met een tijd die 0.897 seconden langzamer was dan de snelste tijd van Sebastian Vettel, eindigde onze landgenoot als vijfde.

Verstappen reed uiteindelijk, na een aarzelend begin, slechts 28 ronden over het circuit van Barcelona. Dat waren er nog altijd meer dan Antonio Giovinazzi die zijn Alfa Romeo na 16 ronden in de bandenstapels parkeerde. De Italiaan was zojuist op het circuit gekomen met een nieuwe specificatie achtervleugel.

Snelste man van de dag, Sebastian Vettel, reed zijn ronde op de zachtste compound (C5) en had alleen in de tweede en derde sector een paarse tijd. Vettel maakte, net zoals Verstappen en Bottas, een uitstapje door het grind.

Vanmiddag om 14.00 uur start het tweede deel van de vijfde testdag. Houd onze live-update in de gaten voor het laatste nieuws uit Barcelona.