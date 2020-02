Sainz gelinkt aan overstap naar Ferrari: "Een mooi compliment"

In 2019 kende Carlos Sainz één van zijn beste seizoen ooit uit zijn carrière. Hij eindigde als zesde in het F1-kampioenschap, uitkomend voor McLaren. Naast zich had hij een rookie als teamgenoot. Lando Norris presteerde goed, maar behaalde ongeveer de helft van het aantal punten dat Sainz wist te pakken.

Door die goede prestaties wordt Carlos Sainz nu aan Ferrari gelinkt in de laatste geruchten. Het Italiaanse team is nog niet duidelijk geweest of het na dit seizoen door wil gaan met Sebastian Vettel.

Carlos Sainz zelf reageert voor het eerst op de geruchten: "Op dit moment gaat logischerwijs al mijn aandacht uit naar McLaren. Iedereen weet dat ik mij hier thuis voel en ik bespreek ook met hun mijn plannen voor 2021. Het is echter natuurlijk leuk om te horen dat de mensen in Italië praten over een eventuele toekomst voor mij bij Ferrari. Dat beschouw ik maar als een compliment."