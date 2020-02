Valtteri Bottas wil in alle rust nieuw contract Mercedes bespreken

Valtteri Bottas wil proberen om zijn contractonderhandelingen dit jaar uit de media te houden. Vorig jaar, voordat zijn Mercedes-deal met nog een seizoen werd verlengd, was er in de media veel speculatie over de toekomst van de Fin en hij zei dat het zijn prestaties had beïnvloed.

Dus begint hij al na te denken over hoe de gesprekken zullen verlopen in 2020. "Het is geen geheim dat mijn contract aan het einde van dit seizoen afloopt, dus het is logisch dat je al heel vroeg met discussies wilt beginnen. Het heeft echter geen zin om het te vroeg te doen, wanneer we ons richten op de prestaties van de auto."

Bottas zegt dat zijn relatie met Toto Wolff goed is, en hij zegt dat gesprekken met zijn baas altijd open verlopen.

"Tegelijkertijd willen we de manier waarop we de onderhandelingen voeren verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Het kan soepeler en met iets minder krantenkoppen gedaan worden."

Langere contracten

Bottas zei tevens dat hij af wil van eenjarige contracten en verlengingen. Een lacherige Bottas zei tegen de media: "Is Toto hier? Het helpt om een ​​langer contract te hebben."

"Als je weet wat je toekomst is en je op je gemak voelt, is het een win-win situatie. Als een team een coureur voor langere tijd wil, is de coureur gelukkig en kun je je concentreren op de ontwikkeling van de auto en niet aan de toekomst denken."

"Het team hoeft ook niets te verbergen voor de coureur omdat hij niet vertrekt bij het team. Het gebeurt niet altijd in de Formule 1, wat een politieke sport is. Er zijn altijd veel coureurs die een stoel willen en veel van de teams houden hun opties open. Uiteindelijk is het te vroeg om na te denken over volgend jaar", concludeerde Bottas.