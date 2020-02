Red Bull wil uitzendrechten Formule 1 opkopen

Red Bull wil haar macht in de Formule 1 mogelijk uitbreiden. De Oostenrijkse drankjesfabrikant heeft naast twee Formule 1-teams ook het circuit van de Grand Prix in Oostenrijk in bezit maar wil nu ook de uitzendrechten in haar thuisland opkopen, zo blijkt uit berichtgeving.

De krant Osterreich komt met het bericht dat Servus TV, idem dito in bezit van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, wil concurreren met ORF. De laatst genoemde heeft momenteel al lang de uitzendrechten van de Formule 1 in Oostenrijk, maar Servus TV wil dit graag overnemen.

ORF is echter niet bereid om zonder slag of stoot zich gewonnen te geven: "We gaan gewoon weer een bod doen, zodat we de Formule 1-uitzendrechten hopelijk kunnen behouden."