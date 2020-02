Binotto: "DAS kopiëren gaat Ferrari niet voor halverwege seizoen 2020 lukken"

Ferrari zal in de eerste fase van het seizoen 2020 geen Dual Axis Steering (DAS) introduceren. Teambaas Mattia Binotto verwacht dat het niet mogelijk is om het systeem snel te ontwikkelen vanwege de complexiteit.

Donderdag was het innovatieve systeem van Mercedes voor het eerst te zien. Met DAS kunnen de coureurs de sporing van de voorwielen tijdens het rijden aanpassen. Dat is mogelijk het naar zich toe te trekken of juist van zich af te duwen. DAS werd het gesprek van de eerste testweek en wekte de interesse van vrijwel alle concurrenten. Ook Binotto en Ferrari konden er niet omheen.

Binotto sluit uit dat er in de eerste fase van een dergelijk systeem op de SF1000 van Ferrari te vinden is, vanwege de complexiteit en de waar te borgen veiligheid. "Ik heb geen idee of het de moeite waard is", vertelde hij tegenover onder andere GPToday.net. "Het gaat langer duren [dan drie weken]. Je moet het concept ontwerpen, daarna produceren en laten homologeren, en het moet veilig. Dus als het de moeite waard is, dan komt het niet eerder dan halverwege het seizoen."

Tegelijkertijd gaf Binotto toe dat Ferrari voor de komst van DAS bij Mercedes niet eerder nagedacht heeft over een dergelijk systeem. De Scuderia gaat nu analyseren of zij zelf zo'n concept gaan introduceren. "Eerst moeten we begrijpen hoe het werkt en begrijpen wat het voordeel ervan is. Op dit moment hebben we daar geen idee van. We gaan er zonder twijfel naar kijken, en ook of het ontwikkelen ervan de moeite waard is."