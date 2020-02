Testupdate: Indrukwekkende tijd Bottas, Verstappen productief en motorprobleem Ferrari

Valtteri Bottas staat halverwege de derde testdag in Barcelona bovenaan. De Mercedes-coureur reed een indrukwekkende tijd, terwijl Max Verstappen op zijn laatste ochtend deze week wederom een groot aantal ronden reed. Ferrari liep tegen problemen met de motor aan.

Op C5-banden noteerde Bottas een indrukwekkende 1:15.732. Daarmee was de Fin bijan anderhalve seconde sneller dan Esteban Ocon in de Renault. Ook was Bottas al een halve seconde sneller dan de snelste tijd van Sebastian Vettel tijdens de twee testweken in 2019. De derde tijd van de ochtend werd gereden door Lance Stroll, terwijl Daniil Kvyat op bijna 1,7 seconden van Bottas de vierde tijd reed.

Daarachter volgde Verstappen, die 1,9 seconden langzamer was dan Bottas. Wel was de Nederlander met 86 ronden de productiefste coureur van allemaal, ondanks dat hij redelijk vroeg in de ochtend nog een tijd in de pits doorbracht vanwege een gebroken onderdeel bij zijn RB16. Qua gereden afstand volgde Ocon met 76 ronden, terwijl ook Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi en Bottas en Kvyat meer dan 60 ronden aflegden.

Problemen bij Ferrari en Williams

Giovinazzi reed de achter Verstappen de zesde tijd, maar gaf wel 2,3 seconden toe op Bottas. Daarachter volgden Sainz, Romain Grosjean, Sebastian Vettel en Nicholas Latifi op de tiende positie. De twee laatstgenoemden waren de bovendien de coureurs die problemen tegenkwamen tijdens de derde ochtendsessie.

De eerste rode vlag van de dag werd veroorzaakt door Vettel. Iets na half 11 moest de Ferrari-coureur de SF1000 in bocht 12 aan de kant parkeren door een probleem met de motor. In het restant van de ochtend werd die krachtbron dan ook vervangen. Latifi verloor anderhalf uur later de aandrijving in zijn Williams, waardoor de Canadees zijn bolide aan het eind van de pitstraat aan de kant moest parkeren.