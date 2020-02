Racing Point: "Poging om Mercedes W10 te kopiëren erg riskant"

In de eerste dagen van de wintertest is er veel te doen geweest om de auto van Racing Point. Volgens technisch directeur Andrew Green was het een groot risico om het ontwerp van de Mercedes W10 uit 2019 te kopiëren.

Mercedes wist met die bolide in 2019 beide wereldtitels binnen te halen, maar bij de start van de test leek het alsof Racing Point de bolides van het Duitse fabrieksteam heeft overgenomen. De afgelopen jaren bedacht het Canadese team haar eigen ontwerpen, maar volgens Green had dat in 2020 geen zin als het team dit jaar een stap vooruit wilde zetten. Dat vertelde de technisch directeur van Racing Point tegenover Autosport.

"De inspiratie komt van de snelste auto van vorig jaar. Dat is waar onze inspiratie vandaan komt en waarom zouden we dat niet doen? We zitten in een positie waarbij we hun versnellingsbak gebruiken, we hebben dezelfde krachtbron en de versnellingsbak is ontworpen voor de ophanging en een bepaalde aerodynamische filosofie."

"We hadden een auto die vorig jaar rond de zevende plaats in het kampioenschap zat. En we hadden nog een jaar met deze reglementen", vervolgt Green. "De ontwikkeling die we zagen met de auto met een hoge rake ging gewoon niet leveren, dus het was het waard om het risico te nemen. En het is een groot risico."

"We hebben ons oude werk verscheurd, en waar gaan we dan beginnen met een nieuw vel papier? Dan ga je niet kijken naar de langzaamste auto op de grid. Je gaat kijken naar de snelste auto, en daar zijn we mee begonnen. Als het werkt, dan werkt het. Als dat niet het geval is, hebben we een jaar verloren, maar ik denk niet dat we dan iets verloren hebben ten opzichte van het niet doen", sluit Green af.