Leclerc: "Ferrari heeft aanpak voor wintertest veranderd na situatie in 2019"

Ferrari heeft besloten om het roer om te gooien tijdens de wintertest in 2020. Na de koude douche in de eerste race in 2019 heeft de Scuderia volgens Charles Leclerc een andere aanpak gekozen, waarvan P11 op de eerste dag het gevolg was.

Het is geen resultaat waar Leclerc en Ferrari zich zorgen om maken. De Monegask benadrukte na afloop van de eerste testdag, waarbij hij inviel voor de zieke Sebastian Vettel, dat de focus absoluut niet lag op het rijden van de snelste rondetijden. "We hebben onze aanpak in vergelijking met vorig jaar wel wat aangepast", gaf Leclerc na afloop van de woensdag toe tegenover de verzamelde media.

"Vorig jaar verliep het testen geweldig, maar de eerste race was dat niet. Ik denk dat we hier een aantal dingen van geleerd hebben, en dit jaar hebben we besloten ons meer op onszelf te richten. We willen proberen de auto in de eerste dagen zo goed mogelijk te leren kennen, om later pas te focussen op prestaties. We zullen zien of dat zich uitbetaalt."

Leclerc noteerde dus slechts de elfde tijd, nadat hij 's ochtends om 6.45 uur te horen kreeg dat hij zijn zieke teamgenoot Vettel moest vervangen. Het werk dat hij op woensdag verrichte, draaide vooral om het correleren van de cijfers uit de fabriek en op het circuit. Naar eigen zeggen leerde hij in de ruim 130 ronden die hij reed niet veel over de competitiviteit van de SF1000.

"We hebben de auto nog niet op zijn donder gegeven, maar ik push mezelf om de auto beter te leren kennen. Hoe meer ronden we er dus mee rijden, met hoe meer vertrouwen ik in Melbourne arriveer. Wat dat betreft, qua rijden, heb ik veel geleerd, en ik denk dat de verschillende uitgevoerde tests erg positief geweest zijn."