Eind 2020 moeten de eerste exemplaren van de Aston Martin Valkyrie geleverd worden aan de gelukkigen die er een wisten te bemachtigen. Max Verstappen maakte vandaag al kennis met de auto en daar genoot de Nederlander met volle teugen van.

Aston Martin ontwikkelde de Valkyrie in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies, het bedrijf dat ook technologie ontwikkelt voor Red Bull Racing en Scuderia Alpha Tauri. Aangezien Aston Martin ook titelsponsor van Red Bull is, hadden Verstappen en Albon vandaag de eer om een prototype van de auto aan de tand te voelen. Dat beviel Verstappen wel.

"Vorig jaar was ik er tijdens de Britse Grand Prix hier op Silverstone bij om de eerste runs van de Aston Martin Valkyrie te bekijken, maar het is natuurlijk altijd beter om zelf achter het stuur te zitten. Het was ook erg spannend om deze ongelooflijke auto als een van de eersten te besturen. Het was geweldig om er voor het eerst aan te proeven", verklaarde de Red Bull-coureur na afloop van zijn eerste ronden in de hypercar.

De ervaring is volgens Verstappen niet te vergelijken met de rijervaring in een reguliere auto voor de openbare weg. "Natuurlijk zitten ze nog steeds in de ontwikkelingsfase, maar je kan de snelheid al voelen. In vergelijking met een normale auto is dat... nogal anders! De Valkyrie en haar downforceniveau zijn ongelooflijk, en de auto ziet er super agressief uit."

Ook Albon mocht eerder vandaag dus voor het eerst in de Valkyrie plaatsnemen. Ook hij sprak van een 'bijzonder moment'. "Natuurlijk is er nog wel wat ontwikkeling te doen, maar het voelt al erg goed, vooral de balans tussen de bochten. De auto voelt licht en scherp. In vergelijking met een Formule 1-auto mis je natuurlijk wat absolute downforce, maar je voelt wel de G-krachten in de bochten en het komt dichter in de buurt bij de F1 dan een normale auto voor de openbare weg."