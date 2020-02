Ferrari niet blij met geheime skydiving van Charles Leclerc

Formule 1-coureurs worden vaak dare devils genoemd en zoeken vaak spanning en sensatie, zowel op als naast de baan. Alles wat te maken heeft met snelheid en actie kunnen de coureurs vaak bekoren. Een groot probleem zit hem echter in het risico wat de coureurs hiermee lopen, iets waar de teams niet blij mee zijn.

Contracten F1-coureurs

Mede door de gevaren die de coureurs lopen willen F1-teams uitsluiten dat ze de gevaren toch opzoeken. In de contracten van de coureurs en teams staan naast het salaris en de contractduur tegenwoordig ook welke dingen of sporters niet mogen doen.

Des te vreemder is het dat Leclerc toch het risico nam om te gaan skydiven afgelopen winter. In december plaatste Leclerc een foto op Instagram waarop hij te zien was tijdens een skydive sprong.

Geen toestemming gevraagd

Charles Leclerc heeft geen toestemming gevraagd aan Ferrari, zo vertelde hij: "Ik heb geen toestemming aan Ferrari gevraagd. Ik zei tegen mezelf 'mocht het fout gaan dan ben ik er niet meer dus kunnen ze mij er ook niet op aanspreken. Ik ben er gewoon voor gegaan maar ze waren een beetje boos op mij. Ik zal het niet nog eens doen, het was een eenmalig uitstapje en echt geweldig om te doen."

Teambaas Binotto niet blij

Ferrari-teambaas Binotto is allerminst blij met de situatie: "Charles is een jongen die we zelf hebben opgeleid in ons programma. Het is de eerste keer dat een coureur uit ons opleidingsprogramma ook daadwerkelijk voor Ferrari racet. Ik hoop dat anderen hem zullen volgen. De manier waarop hij in Monza won, in zijn tweede seizoen in de F1, is iets groots."

"Soms bezorgen coureurs ons echter veel kopzorgen. Charles heeft de keus gemaakt om te gaan skydiven en heeft niemand van ons team daar iets over verteld. Of ik het hem vergeven heb? Nee. Hij zei dat hij het niet nogmaals zal doen dus ik hoop dat hij onze boodschap heeft begrepen."