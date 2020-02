Ferrari vandaag actief in Barcelona met filmdag

Afgelopen dagen was er al veel activiteit op het Circuit de Catalunya in Barcelona. McLaren had zondag een filmdag, gisteren kwamen Haas, Williams en Renault in actie op het Spaanse asfalt. Het komt niet vaak voor dat meerdere teams op dezelfde dag en op hetzelfde circuit filmen, maar gisteren bleek dat wel het geval.

Hoewel het dus niet gebruikelijk is, bleken de drie genoemde teams onderling afspraken te hebben gemaakt, zo melden bronnen aan onze redactie ter plaatse. In principe mochten de drie teams tegelijkertijd de baan op om te filmen, maar onderling is afgesproken respect te hebben voor de andere teams die filmen en niet 'door elkaar' heen te rijden. Er bleek te zijn afgestemd wie wanneer wat wilde filmen zodat het allemaal soepel verliep.

Ferrari filmt exclusief

Zoals vrijwel ieder jaar pakt Ferrari ook altijd uit op de filmdag in Barcelona. Het Italiaanse team wil altijd bewust de dag voor de eerste testsessie helemaal de baan voor zichzelf hebben. Dit heeft te maken met het uitlekken van beelden maar ook door zo dicht mogelijk bij de eerste testdag al enige data te kunnen vergaren die morgen vergeleken kan worden.

Ook dit jaar is dat het geval en het team uit Maranello is op het circuit te vinden met Charles Leclerc en Sebastian Vettel. Ferrari is altijd bang voor pottenkijkers en de beveiliging is flink opgeschroefd waardoor het circuit vrijwel hermetisch is afgesloten.