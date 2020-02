Waarom Racing Point en titelsponsor SportPesa uit elkaar zijn gegaan

De livery van de Racing Point RP20 viel op tijdens de presentatie op maandag: SportPesa, dat zich in 2019 voor drie jaar als titelsponsor aan het team verbond, was nergens te vinden op de nieuwe bolide van het Canadese team.

Bij de presentatie van de RP20, die plaatsvond in het Oostenrijkse Mondsee, werd BWT aangekondigd als de nieuwe titelsponsor van Racing Point. Een jaar geleden gold dat nog voor het Keniaanse gokkantoor SportPesa, dat destijds een driejarig contract tekende als titelsponsor van het team. De engine cover en delen van de voor- en achtervleugel werden blauw gekleurd voor de nieuwe sponsor.

Na een jaar is er een einde gekomen aan die samenwerking, bevestigde teambaas Otmar Szafnauer tijdens de presentatie van de nieuwe Racing Point-bolide. Dat wijt hij aan 'problemen in de thuismarkt' van SportPesa. "Ze willen betrokken blijven, maar misschien op een ander niveau - niet als titelsponsor. We praten dus nog wel met ze en ze zijn vrienden van het team, en hopelijk kunnen we ze behouden als onderdeel van onze sponsoren en partners."

De problemen die SportPesa ervaart in haar thuisland, Kenia, zijn fors. Het gokkantoor heeft de Keniaanse afdeling van het bedrijf opgeheven, nadat de overheid de belasting op winst uit weddenschap verviervoudigd heeft. Het bedrijf heeft destijds ook alle sponsorovereenkomsten met Keniaanse sportploegen, met name in het voetbal, opgezegd. In Kenia was SportPesa bij vrijwel iedere voetbalwedstrijd wel ergens te zien als sponsor.

Het einde van de overeenkomst met Racing Point is niet de enige klap die het geplaagde wedkantoor heeft geïncasseerd. Op maandag werd duidelijk dat ook de Engelse voetbalclub Everton de overeenkomst met SportPesa heeft opgezegd. Bij de club uit Liverpool was het bedrijf shirtsponsor. Eerder deze maand zegde ook de Ierse voetbalbond het contract met SportPesa op.