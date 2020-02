Binotto weigert voorspellingen voor Ferrari te doen over het seizoen 2020

Ferrari lijkt geleerd te hebben van de koude douche die het team in 2019 kreeg tijdens de openingsrace van het seizoen. Teambaas Mattia Binotto weigert voorspellingen te doen voor het komende seizoen.

Na twee ijzersterke testweken in Barcelona reisde Ferrari in 2019 volgens velen als favoriet af naar Australië. In Melbourne bleek Mercedes echter een klap sneller, terwijl Max Verstappen zich in de race ook voor beide Ferrari's positioneerde. Die koude douche kwam het team volgens Binotto pas tegen het einde van het seizoen te boven en dus weigert de Italiaan voorspellingen te doen voor 2020.

"We kunnen geen voorspellingen doen", vertelde hij in het programma Che Tempo Che Fa van Rai 1. "Vorig jaar verlieten we de wintertests met de gedachte dat we erg snel zouden zijn, waarna we het seizoen begonnen met een koude douche in Australië. Pas tegen het einde van het seizoen herstelden we ons."

Binotto benadrukt dat de focus voor Ferrari in 2020 ligt op groei. Dat is volgens hem noodzakelijk om weer een periode met succes aan te laten breken. "We zijn jong en er is nog veel ruimte om te groeien. Er zijn lessen te trekken uit het verleden, zoals de betrouwbaarheid. Het belangrijkste is om te groeien. Het duurde altijd jaren om een winnende cyclus op te bouwen en nooit eerder zijn er zulke sterke tegenstanders geweest als nu."