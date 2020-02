Mercedes neemt geen geheel nieuwe versie van W11 mee naar Australië

Mercedes baarde in 2019 opzien door tijdens de tweede week van de wintertests een geheel nieuwe versie van de W10 aan te laten treden. Volgens technisch directeur James Allison kiest het team in 2020 voor een andere benadering.

Tussen de W10 van de eerste testweek en de W10 van de tweede testweek waren vorig jaar grote verschillen waar te nemen. Het was een unieke aanpak van Mercedes, die de concurrentie op het verkeerde been zette. In Australië was het Duitse fabrieksteam vervolgens overtuigend de sterkste. Volgens Allison koos Mercedes vorig jaar bewust voor een introductie van een tweede versie, iets wat dit jaar niet gaat gebeuren met de W11.

"Dit jaar doen we het conventioneler. We hebben nog steeds upgrades voor Melbourne die in de tweede testweek komen, maar de aanpak met een compleet nieuwe auto laten we achterwege", stelt de Brit. De reglementswijzigingen van 2019, met onder andere een heel nieuw concept voor de voorvleugel, zorgde ervoor dat Mercedes door middel van een tweede versie van de W10 meer kon leren.

"De reglementen veranderden vorig jaar best fors en de beslissing kwam pas laat in 2018. Door deze omstandigheden gaven de twee versies van de auto ons de kans om maximaal te leren voor onze auto in Melbourne. Nu de reglementen dit jaar wat volwassener zijn en de ontwikkeling voor 2020 begon op het niveau waarop we met de W10 eindigden, heeft het geen zin om onze aanpak van vorig jaar te herhalen."

Allison verwacht meteen driestrijd aan front

Vorig jaar werd Mercedes relatief eenvoudig kampioen bij de coureurs en constructeurs, wat voor het zesde jaar op rij was. De basis voor die wereldtitel werd in de openingsfase van het seizoen gelegd: de Zilverpijlen namen een enorme voorsprong met vijf dubbelzeges in de eerste vijf races en zeven in de eerste 10 races. Allison verwacht in 2020 een ander verloop in de titelstrijd.

"Vorig jaar hadden we een gouden start, waarin we een voorsprong in het kampioenschap namen die het voor de concurrentie moeilijk maakte om terug te komen - maar in de tweede helft van het jaar kwamen Ferrari en Red Bull absoluut dichterbij wat betreft competitiviteit. We verwachten dat het in 2020 verder gaat met waar we in 2019 zijn gebleven met vanaf het begin een driestrijd. Er zal geen ruimte voor fouten zijn."