Mercedes onthult eerste renders van nieuwe W11

Mercedes heeft juist de eerste beelden van de W11 naar buiten gebracht. De nieuwe bolide van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas heeft de maandag gepresenteerde kleurstelling erop zitten en lijkt verder vooral een doorontwikkeling van de W10 uit 2019.

Afgelopen maandag onthulde Mercedes de komst van nieuwe hoofdsponsor INEOS en tegelijkertijd presenteerde het team ook haar nieuwe kleurstelling. Op de end plates van de voor- en achtervleugel én op de luchtinlaat boven de cockpit werden donkerrode vlakken toegevoegd voor de nieuwe sponsor. Verder bleef de kleurstelling grotendeels ongewijzigd.

Nieuwe livery en nieuwe sidepods voor W11

Mercedes presenteerde de livery op een oudere bolide, maar eerder maakte de regerend kampioen al bekend dat de onthulling en de shakedown van de nieuwe bolide op Valentijnsdag zou plaatsvinden. Om 9.30 uur publiceerde Mercedes daarom de eerste renders van de W11. Op het eerste gezicht lijkt de nieuwe bolide niet veel te verschillen van haar voorganger, maar toch zijn er een aantal grote veranderingen te bespeuren.

Naast verdere ontwikkeling van de bargeboards en deflectoren voor de sidepods, zijn de sidepods zelf flink aangepakt. De openingen van de sidepods zijn fors kleiner dan in de afgelopen seizoenen en qua vorm van de openingen lijkt het kampioensteam de lijn van Red Bull Racing iets meer te volgen. Verder lijkt de Mercedes nog slanker dan de W10.

De rest van de dag blijft Mercedes druk. Vanaf 10.30 uur is er online een presentatie met Toto Wolff, Bottas en Hamilton. Om 12.00 uur volgt er een eerste lading met beelden van de shakedown, waarbij Bottas achter het stuur plaatsneemt. Twee uur later volgt er wederom een lading foto's van de shakedown, deze keer met Hamilton in de bolide. GPToday.net houdt je de rest van de dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.