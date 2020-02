'Stoffel Vandoorne wordt aangesteld als derde coureur bij Mercedes'

Stoffel Vandoorne kan zich waarschijnlijk gaan opmaken voor een druk 2020. Vermoedelijk wordt de Belg de vervanger van Esteban Ocon als de reservecoureur van Mercedes.

Dat meldt F1Journaal.be. Vandoorne maakte in 2019 de overstap naar Mercedes, waar hij destijds de nieuwe simulatorcoureur werd. Die werkzaamheden combineerde hij met een rol als Formule E-coureur bij HWA Racelab. Inmiddels is hij in de elektrische raceklasse fabriekscoureur van Mercedes, dat hem ook promotie lijkt te geven binnen het Formule 1-team. Door het vertrek van Ocon naar Renault lijkt de weg vrij te zijn voor Vandoorne om reservecoureur te worden.

Als reserve wordt Vandoorne de eerste die klaarstaat in het geval er iets gebeurt met vaste coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Bij ziekte of een blessure tijdens een Grand Prix-weekend zou dat kunnen betekenen dat hij als invaller opgeroepen wordt. In een eerder stadium noemde Vandoorne de samenwerking met Mercedes al als zijn beste kans om indirect verbonden te blijven aan de Formule 1.

Vandoorne racete in 2017 en 2018 in de Formule 1 bij McLaren, waar hij tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso als teamgenoot had. Het lukte de Belg niet om een onuitwisbare indruk achter te laten, wat naar eigen zeggen deels kwam omdat hij binnen het Britse team duidelijk de tweede viool speelde. Eind 2018 werd Vandoorne door het team opzij geschoven, waarna hij dus onderdak vond bij HWA Racelab en Mercedes.

Mercedes zal hoe dan ook een nieuwe reservecoureur moeten aanstellen, nadat Ocon dus een racezitje wist te bemachtigen bij Renault. Vandoorne is echter niet de enige gegadigde. Esteban Gutierrez was de afgelopen twee seizoenen al testcoureur bij Mercedes, terwijl Nyck de Vries als coureur van het Formule E-team van Mercedes mogelijk ook in aanmerking komt voor het plekje.