Vettel: "Ferrari reist terughoudend af naar Australië"

De focus bij Sebastian Vettel ligt bij aanvang van het seizoen 2020 bij het heden en niet bij de toekomst. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat Ferrari met een terughoudende houding naar de start van het seizoen toe leeft.

Vettel heeft nog geen contract getekend voor 2021 en dat zou mogelijk een afleiding kunnen vormen tijdens het aanstaande seizoen. De Duitser ontkende bij de presentatie van de SF1000 al dat hij zich op dit moment met het verlengen van zijn contract bezighoudt. Wel benadrukt Vettel dat Ferrari en hij met minder verwachtingen naar de eerste race toe zullen leven, ook als de wintertests goed verlopen.

"Ik kan me niet herinneren hoe ik mij twaalf maanden geleden voelde, maar ik weet wel hoe ik me nu voel: opgeladen", vertelde Vettel in het Romolo Valli-theater in Reggio Emilia. Naar eigen zeggen heeft hij gedurende de winter veel tijd doorgebracht met de engineers in Maranello, met wie hij veelvuldig sprak over de nieuwe bolide. Er heerst een voorzichtig positief gevoel bij de Scuderia.

"Een jaar geleden hadden we meteen een goed gevoel met de nieuwe auto. De eerste testweek was destijds plezierig, maar we werden hardhandig gewekt in Australië. We merkten toen dat we niet op de plek stonden waar we wilden staan. Daarom zeg ik deze keer dat we, ongeacht wat er gebeurt tijdens de twee testweken in Barcelona, terughoudend naar Melbourne afreizen."