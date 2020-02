Binotto ziet niet Hamilton, maar Vettel als eerste keuze Ferrari voor 2021

Sebastian Vettel lijkt zich niet direct zorgen te hoeven maken over zijn plek bij Ferrari voor 2021. Teambaas Mattia Binotto benadrukt dat de Duitser, en niet Lewis Hamilton, de eerste keuze is voor het team.

De afgelopen maanden werd Hamilton regelmatig in verband gebracht met een overstap naar de Scuderia. Omdat Charles Leclerc recent al een nieuw contract ondertekende bij het succesvolste F1-team aller tijden, zou Vettel in het geval van de komst van Hamilton het kind van de rekening worden. Binotto vertelde bij de onthulling van de Ferrari SF1000 echter dat Ferrari momenteel niet bezig is met het aantrekken van Hamilton.

Bovendien sprak de Italiaanse teambaas zich duidelijk uit over Vettel: de viervoudig wereldkampioen is de eerste keuze van Ferrari. "Seb is op dit moment onze eerste keuze, en natuurlijk is dit iets wat we met hem bespreken en met hem blijven bespreken. Hij is op dit moment echter absoluut onze eerste optie en hij heeft onze voorkeur."

Binotto wilde geen deadline stellen voor het overeenkomen van een nieuwe deal met Vettel. "Het is een gemeenschappelijk besluit, iets waar we samen over discussiëren. We zullen de tijd nemen die daarvoor nodig is. Natuurlijk zijn we nu gefocust op de auto, op de aankomende wintertests en de eerste races, en daarna komt er een geschikt moment om met de rest bezig te zijn."

Vettel maakt zich geen zorgen over onderhandelingen

Anderzijds lijkt Vettel zich op dit moment ook nog niet echt druk te maken over het verkrijgen van een nieuw contract bij Ferrari. De 32-jarige Duitser wil in de komende tijd nog niet te veel aan zijn F1-toekomst na 2020 denken. In onzekerheid zitten lijkt hij dan ook niet heel erg te vinden, want hij refereert naar de situatie rond zijn aflopende contract in 2017.

"Als je het vergelijkt met drie jaar geleden: destijds had ik tot augustus geen contract [voor het jaar erna], dus in principe lag ik er destijds een half jaar uit voordat het seizoen afgelopen was. Dus ik denk niet dat er veel verandert. Zoals gezegd ben je natuurlijk gefocust op wat er op het moment gebeurt. Op een gegeven moment moet je natuurlijk wel dingen voor de toekomst regelen, maar ik denk dat we daar nog genoeg tijd voor hebben."