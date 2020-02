Ferrari presenteert volledig rode SF1000 met agressief ogende bargeboards

Als eerste team heeft Ferrari zojuist de nieuwe bolide voor het seizoen 2020 gepresenteerd. De bolide gaat door het leven als de SF1000 en heeft een ietwat afwijkende kleurstelling ten opzichte van 2019.

Ferrari presenteerde haar nieuwe strijdwapen de afgelopen jaren telkens in thuisstad Maranello, maar voor de onthulling van de SF1000 (een verwijzing naar de 1000ste Grand Prix die Ferrari in 2020 gaat rijden) heeft de Scuderia gekozen voor een onthulling in Reggio Emilia. In het historische Teatro Romolo Valli presenteerde de Scuderia een auto met een licht aangepaste kleurstelling.

Nog meer rood op SF1000

Het matte rood is gebleven en is verder over de auto verspreid: het zwarte vlak op de engine cover is er niet meer, en dat geldt ook voor de twee zwarte flaps op de voorvleugel. Bovendien lijkt de roodtint op het eerste gezicht een stuk donkerder dan afgelopen jaar. Ook de stijl van de startnummers is anders: zoals verwacht is er gekozen voor witte getallen tegen een rode achtergrond, met een rode en witte lijn rond de getallen.

Veranderingen aan bargeboards en aangepaste vleugeltjes voor sidepod

Technisch gezien lijken de belangrijkste veranderingen zich te concentreren rond de bargeboards en vleugeltjes voor de sidepods. Deze hebben meer weg van de oplossing die Red Bull Racing in de afgelopen seizoenen gebruikte, onder meer met zogenaamde boemerangs. Bij de voorvleugel is vastgehouden aan het principe met flaps die aan de binnenkant hoog zijn en naar de zijkant steeds verder naar beneden aflopen, om zo het outwash-effect te creëren.

Een andere verandering die Ferrari heeft doorgevoerd, is te zien op de luchtinlaat van de engine cover. Voor de camera's zijn aan allebei de kanten een soort kleine hoorntjes toegevoegd, die doen denken aan een kleine versie de hoorns die tussen 2006 en 2008 te zien waren op de engine covers van een aantal F1-teams.

Ferrari heeft voor 2020 vastgehouden aan de coureurs die ook in 2019 al voor het team actief waren. Afgelopen jaar waren er regelmatig wat spanningen tussen Charles Leclerc en Sebastian Vettel, met als dieptepunt hun gezamenlijke crash tijdens de Grand Prix van Brazilië. Met de SF1000 hoopt Ferrari dat de resultaten ten opzichte van 2019 verbeterd worden. Het team stond weliswaar negen keer op pole position, maar er werd slechts drie keer gewonnen.