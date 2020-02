Verstappen: "Ben geen rookie meer, maar verbeter mezelf nog wel"

Max Verstappen beleefde in 2019 zijn meest succesvolle jaar in de Formule 1, maar ook het jaar waarin hij zijn foutenlast het beste wist te beperken. Dat ziet hij als onderdeel van een natuurlijke ontwikkeling die hij doormaakt.

Na het vertrek van Daniel Ricciardo werd Verstappen gedwongen om Red Bull Racing echt op sleeptouw te nemen in 2019. Dat deed de Nederlander goed met onder andere drie overwinningen en twee pole positions. Ook beperkte de Limburger het aantal fouten dat hij gedurende het seizoen maakte. Dat schrijft Verstappen zelf toe aan het feit dat hij de afgelopen jaren nog fouten maakte, die andere coureurs in bijvoorbeeld de Formule 2 maakte.

"Ik ben absoluut geen rookie meer. Ik heb natuurlijk maar één jaar F3 gereden, en de sprong naar de Formule 1 was groot daarna. Ik denk dus dat je een aantal fouten maakt die anderen misschien gemaakt hebben in de Formule 2 of waar ze ook reden, zoals de [Formule Renault] 3.5 destijds. Maar ik word nog steeds beter."

Minder volgen, meer initiatief nemen

Ook in het op sleeptouw nemen van Red Bull ging Verstappen goed af. Hij scoorde het gros van de punten van het Oostenrijkse team en zag halverwege het seizoen een nieuwe teamgenoot komen: Pierre Gasly werd vervangen door Alexander Albon. Verstappen beschrijft hoe zijn rol binnen het team veranderd is: eerst volgde hij zijn meer ervaren teamgenoot Ricciardo nog, nu is hij zelf leidend in het afstellen van zijn auto.

"Toen ik net bij Red Bull Racing kwam, luisterde ik eerst vooral naar Daniel en daarna volgde ik zijn richting. Natuurlijk heb je je eigen rijstijl, dus je doet het altijd toch wat anders. Maar ik wist niet wat bepaalde dingen op de auto konden doen, omdat het anders was dan bij Toro Rosso. Door de jaren heen heb ik echter geleerd wat ik wil van de auto en wat we daarvoor gaan veranderen.