Alexander Albon toont in de video van Red Bull Racing zijn helm voor het 2020-seizoen. De jonge coureur begint aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. Vorig jaar begon hij bij Toro Rosso, maar door mindere prestaties van Pierre Gasly werd hij in de zomerstop naar Red Bull Racing gehaald. De Thaise-Brit heeft veel gebruik gemaakt van de Red Bull Racing-kleuren. In vergelijking met de helm van het 2019-seizoen, is de Thaise vlag bovenop de helm nieuw en er zijn enkele gele accenten meer aanwezig op de helm van Albon. Max Verstappen reed vorig seizoen met een witte helm. Waar de Nederlander dit seizoen mee rijdt, weet nog niemand.