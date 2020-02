Doornbos: "Max Verstappen is de Messi van de autosport"

Max Verstappen geldt al een aantal jaar als een van de grootste talenten in de Formule 1. Robert Doornbos gelijkenissen tussen de Nederlander en voetbalgrootheid Lionel Messi, zo vertelde hij in Gassan Magazine.

Sinds zijn debuut in de Formule 1 wordt er een grote toekomst voorspeld voor Verstappen, die op 17-jarige leeftijd de jongste debutant ooit werd in deze tak van sport. Inmiddels begint de Red Bull-coureur aan zijn zesde seizoen in de Formule 1 en nu geldt hij als een van de topcoureurs in de sport, hoewel zijn prijzenkast nog niet zo goed gevuld is als die van bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

Qua talent is Verstappen volgens Doornbos vergelijkbaar met een van de beste voetballers van dit moment en mogelijk ook aller tijden. "Max is de Messi van de autosport. Eens per decennium komt er een supertalent als hij voorbij. Iemand die op zo'n jonge leeftijd zoveel kan en presteert, dat is uniek. En dat wordt alleen nog maar groter", verklaart de voormalig F1-coureur.

Doornbos op eigen initiatief analist geworden

Tegenwoordig is Doornbos de vaste analist bij de Formule 1-uitzendingen van Ziggo Sport te zien. Die klus kreeg de voormalig coureur van Minardi en Red Bull Racing op eigen initiatief. "In 2014 was ik zoekende naar wat ik na mijn carrière wilde doen. Toen mijn sponsor Jumbo liet weten dat ze Max steunden in de Formule 3 en ze zeiden 'we gaan hem volgend jaar waarschijnlijk laten debuteren in de Formule 1', ben ik naar Ziggo gestapt."

"Ik adviseerde hen om de tv-rechten van de F1 te kopen en mij als exclusieve analist te nemen. Ik dacht: we zijn een chauvinistisch land. Als een Nederlander bij een goed team goede prestaties levert, kan het een grote sport worden. Toen Max net begon, lieten we alleen de wedstrijden op zondag zien. Sinds twee jaar pakken we het groots aan, met een hele show eromheen. Ik heb het heft in eigen hand genomen. Ik heb zelf de stap gezet om analist te worden. Dat moet je zelf doen, want er gebeurt niks als je thuiszit."