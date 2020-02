Verstappen prijst Hamilton voor inschattingsvermogen wanneer hij voluit moet gaan

Max Verstappen is onder de indruk van de manier waarop Lewis Hamilton in weet te schatten wanneer hij alles moet geven in een rechtstreeks duel en wanneer dat niet nodig is. Toch denkt de Nederlander dat de regerend wereldkampioen en hijzelf ongeveer dezelfde manier van rijden hebben.

In de afgelopen zes seizoenen legde Hamilton beslag op vijf wereldtitels en in de afgelopen seizoenen lukte het hem steeds om de titel met enkele races te gaan al veilig te stellen. In zijn rechtstreekse duels met Verstappen was het tot nu toe dus niet altijd nodig het achterste van de tong te laten zien. Dat weet Verstappen ook, maar desondanks weet de Nederlander dat hij misschien wel een vergelijkbare stijl van duelleren heeft.

"Als je kijkt naar Brazilië, dan streden we daar hard, maar wel heel netjes. Van mijn kant weet ik dat ik hard strijd, omdat ik altijd probeer het beste resultaat te behalen, en dat heb ik altijd gedaan. Maar zodra je om een titel vecht, is de mentaliteit anders. Op dat moment waren we niet in zo'n gevecht, dus je weet dat je een aantal races hebt waarin je mogelijk kan winnen. Je doet er dus alles aan om dan ook te winnen."

Verstappen weet ook dat Hamilton niet altijd voluit gaat in rechtstreekse duels en de manier waarop de Brit die inschatting maakt, kan op complimenten van de Red Bull-coureur rekenen. "In de strijd om de titel moet je een andere mindset hebben en Lewis is daar heel goed in - je moet beoordelen wanneer je voluit moet gaan, maar ook wanneer je conservatiever moet zijn. Het hangt dus ook een beetje af van de situatie waar je in zit."