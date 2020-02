Horner: "Red Bull Racing niet geïnteresseerd in Vettel en Hamilton voor 2021"

Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hoeven in 2021 niet te rekenen op een plekje bij Red Bull Racing. Tegenover Reuters verklaart teambaas Christian Horner dat zijn team geen behoefte heeft aan 'twee alfa-mannetjes'.

Voor 2021 is een van de zitjes van Red Bull Racing al vergeven. Die is in handen van Max Verstappen, die in januari zijn handtekening zette onder een contract dat hem tot eind 2023 aan Red Bull verbindt. Zijn teamgenoot voor dat seizoen is nog onbekend. Hoewel Hamilton beschikbaar is, zal Red Bull Racing volgens Horner geen aanbieding neerleggen bij de Mercedes-coureur.

"Hamilton zou niet in ons programma passen. We hebben Max. Ook hebben we altijd het beleid gehad dat we investeren in jong talent, dat wij opvoeden en ontwikkelen. Lewis past daar niet bij." Horner benadrukt dat hetzelfde geldt voor Vettel, die tussen 2009 en 2014 de kleuren van Red Bull Racing al verdedigde. Red Bull Racing heeft geen behoefte aan een intern gevecht tussen twee 'alfa-mannetjes'.

"Het is lastig voor je te zien hoe twee alfa's bij elkaar in een team passen", zegt Horner, die daarbij verwijst naar de situatie waarmee Ferrari vorig jaar te maken kreeg. "Je ziet het probleem dat Ferrari had. Waarom zou het bij Red Bull anders verlopen met twee alfa-mannetjes? Hetzelfde geldt voor Lewis bij Ferrari of Lewis bij Red Bull. Het is een heel lastige dynamiek, vooral in een spannende competitie."