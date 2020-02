Ambitieuze doelstelling voor Verstappen: "Iedere race op het podium"

Max Verstappen heeft het nodige vertrouwen in zijn eigen prestaties en die van Red Bull Racing. De Nederlander ambieert om in 2020 na afloop van iedere race op het podium te staan.

Afgelopen seizoen kende Verstappen zijn beste F1-jaar tot nu toe met drie overwinningen en een derde plaats in het kampioenschap. In totaal stond de Red Bull-coureur negen keer op het podium. Maar als het aan Verstappen ligt, komt er in 2020 meer dan een verdubbeling van het aantal gescoorde podiumplaatsen. Het doel is om in iedere race mee te doen om het podium.

"We willen het dit jaar beter doen", vertelt Verstappen aan Sky Sports F1. "Als team willen we voor de titel vechten en het goed doen. Vorig jaar konden we het gevecht niet aangaan tijdens een aantal races, en daarin moet je zoveel mogelijk punten proberen te scoren en te maximaliseren. Dit jaar willen we in iedere race voor het podium vechten, dus in het slechtste scenario worden we dan derde."

Verstappen haalt vertrouwen uit stabiele reglementen

Wat volgens Verstappen helpt bij het streven om in 2020 progressie te boeken, is het feit dat de reglementen vrijwel niet veranderen. In plaats van het ontwikkelen van een geheel nieuwe bolide, kunnen er makkelijker lessen getrokken worden uit het voorgaande seizoen. Die kunnen dan toegepast worden op de nieuwe bolide, die vaak een doorontwikkeling is van het materiaal van het voorgaande seizoen.

Verstappen put daar vertrouwen uit, zeker na het sterke einde van het seizoen 2019, waarin hij regelmatig meedeed om de overwinning. "Het is goed voor het hele team en we moeten er het beste van maken. We moeten ervoor zorgen dat we deze winter van iedereen het hardste gewerkt hebben en de meeste progressie hebben geboekt. Tijdens de wintertests zal daar meer duidelijk over worden."