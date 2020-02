Toto Wolff brengt goed nieuws: "Mercedes blijft ook in 2021 in de Formule 1 actief"

De toekomst van het Formule 1-team van Mercedes lijkt veilig te zijn. Teambaas Toto Wolff geeft tegenover Auto Motor und Sport toe dat het team 'met zekerheid' in de Formule 1 actief blijft.

De afgelopen maanden ontstonden er steeds meer geruchten over een mogelijk vertrek van Mercedes uit de Formule 1. Dat had na afloop van het seizoen 2020 moeten gebeuren. Onderdeel van die geruchten was dat het F1-team niet binnen de financiële plannen van moederbedrijf Daimler zou passen: het bedrijf zou miljarden willen bezuinigen en mensen moeten ontslaan, waardoor een verblijf in de F1 niet in de plannen past.

Het lijkt nu dus toch anders te lopen, zo blijkt uit de woorden van Wolff. "Mercedes rijdt met zekerheid in 2021 nog in de Formule 1", verklaart de Oostenrijkse teambaas tegenover Auto Motor und Sport. "Wij willen blijven, want de Formule 1 heeft nut voor ons." Een eerder geopperde meeting waarbij besloten zou worden over de toekomst van Mercedes in de F1, lijkt er niet te komen.

Mocht Wolff de waarheid spreken en Mercedes inderdaad in de Formule 1 blijven, dan zal het team zich ook moeten verbinden aan het nieuwe Concorde Agreement. "De randvoorwaarden moeten natuurlijk goed zijn", benadrukt Wolff. "De Formule 1 moet functioneren, dus wij willen een overeenkomst waar we goed mee kunnen leven." Dat houdt echter niet in dat Mercedes het onderste uit de kan wil halen, want 'alle teams in de Formule 1 moeten winst kunnen draaien'.

Wie rijdt er in 2021 voor Mercedes?

De vraag is natuurlijk ook wie de coureurs van Mercedes zullen worden. Zij luisteren in ieder geval niet naar de namen Max Verstappen en Charles Leclerc, die een langdurig contract tekenden bij respectievelijk Red Bull Racing en Ferrari. Daarmee liggen de twee grootste talenten voor de nabije toekomst al vast, en de kans is groot dat Mercedes daardoor weer bij Lewis Hamilton terechtkomt.

De zesvoudig wereldkampioen bevindt zich echter in een soort luxepositie en zou naar verluidt zo'n 60 miljoen euro per jaar vragen. Zijn goede persoonlijke verstandhouding met Hamilton maakt de onderhandelingen lastig voor Wolff. "We hebben in zo'n geval tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld qua financiën. Toch wil Lewis altijd in de snelste auto zitten, terwijl wij de beste coureur in dienst willen hebben", vertrouwt Wolff op een goede afloopt.