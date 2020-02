Mercedes deelt weer tik aan Ferrari uit met overeenkomst met technologiepartner AMD

Afgelopen seizoen deelde Mercedes op het circuit de nodige tikken uit aan Ferrari en in de winter gaat men daar vrolijk mee verder. Het Duitse kampioensteam heeft sponsor en leverancier AMD weggelokt bij de Scuderia.

Ferrari leunde de afgelopen jaren op de technologie van AMD in haar Formule 1-team. Het Amerikaanse bedrijf, dat zich specialiseert in supercomputing, simulaties, PC- en datacentertechnologie, lijkt de Scuderia na enkele jaren van samenwerking links te laten liggen en te kiezen voor een overstap naar de directe concurrent. Mercedes kondigde namelijk de komst van AMD aan.

Hoewel er nog altijd geen duidelijkheid is over de toekomst van het F1-team van Mercedes na 2020, heeft het Duitse fabrieksteam wel een meerjarige overeenkomst afgesloten met AMD. Het logo van AMD zal aan beide zijden van de cockpit te zien zijn, evenals op de overalls van de coureurs, de teamkleding en op het engineering station. Bovendien zit er ook een technologische component in de samenwerking.

"Innovatie zit in de kern van de Formule 1, want we proberen altijd de technologische grenzen te verleggen in de jacht op prestaties", zegt teambaas en CEO Toto Wolff. "We zijn erg blij dat AMD als partner bij ons team komt en we kijken uit naar de reis voor ons, terwijl we de geavanceerde oplossingen ontdekken om meer uit onze potentiële prestaties te halen."

Op 14 februari vindt de presentatie van de nieuwe bolide van Mercedes, de W11, plaats. Op diezelfde dag rijdt het team een shakedown van een aantal ronden op Silverstone. Dat is ook het eerste moment dat de logo's van AMD op de bolide van Mercedes te zien zijn.