Verstappen verklaart waarom hij al vroeg contract bij Red Bull verlengde

Max Verstappen verraste kort na de jaarwisseling door zijn contract bij Red Bull Racing met drie jaar te verlengen. De Nederlander deed dat vooral omdat hij duidelijkheid wilde en bovendien het juiste gevoel heeft bij zijn huidige werkgever.

Het jaar 2020 was nog maar enkele dagen oud toen Red Bull Racing toch enigszins onverwachts naar buiten bracht dat Verstappen zijn contract tot en met 2023 verlengd heeft. Voorafgaand aan het verlengen van de overeenkomst leek Verstappen een belangrijke pion te worden in de rijdersmarkt voor het seizoen 2021. Daarbij werd hij onder andere in verband gebracht met Ferrari en Mercedes.

Een overgang naar Ferrari leek na de contractverlenging van Charles Leclerc al een minder reële optie, terwijl Verstappen zelf in de Verenigde Staten uitspraken deed die niet lekker vielen binnen Ferrari. Daarna was de keuze voor Verstappen snel gemaakt. "Dit is voor mij de juiste plek, en ik voel me goed in het team. Er werken veel fijne mensen en ik zie binnen het team de motivatie om te vechten voor overwinningen en titels."

"Ik heb me altijd erg comfortabel gevoeld binnen dit team", vervolgt Verstappen tijdens een media-bijeenkomst in Londen. "Tegelijkertijd wilde ik geen overhaaste beslissingen nemen, omdat er ook geen noodzaak voor wat. Ik heb er vorig jaar dus nog niet al te veel over nagedacht. Maar goed, daarna hebben we het tijdens de winterstop geregeld."

"Dit neemt alle twijfels weg, hierdoor zijn er geen vraagtekens meer", ziet Verstappen een groot voordeel van zijn vroege besluit om het contract te verlengen. "Als je contract afloopt, kan dat aan het einde van het seizoen toch wat ongemakkelijk worden. Dat geldt vooral als je met de auto voor het jaar daarna aan de slag gaat. Zo'n situatie wilde ik voorkomen."