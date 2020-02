"Verstappen: "Hamilton is erg goed, maar hij is geen God""

Max Verstappen denkt dat hij in 2020 een nadrukkelijke rol kan spelen in de strijd om de wereldtitel. De coureur van Red Bull Racing acht zichzelf en het team in staat om de strijd aan te gaan.

In 2019 kende Verstappen zijn beste seizoen tot nu toe in de Formule 1. Met drie overwinningen en twee pole positions wist hij zich naar de derde positie in het kampioenschap te knokken. Zeker richting het einde van het seizoen leek Red Bull het gat met de absolute top grotendeels gedicht te hebben, en doordat de reglementen amper veranderen in 2020, biedt dat hoop voor het komende seizoen.

Verstappen weet wel dat hij niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor succes, maar dat Red Bull Racing ook mee moet werken, zoals Mercedes Lewis Hamilton al jarenlang voorziet van een sterke bolide. "Het hangt natuurlijk in de Formule 1 heel erg van de auto af. Lewis is erg goed. Hij is absoluut een van de beste coureurs, maar hij is niet God. Misschien is God met hem, maar hij is niet God", vertelde Verstappen op maandag tijdens een event van Red Bull.

'Willen en kunnen strijd met Mercedes aan gaan'

Het einde van het voorgaande seizoen zorgt bij Verstappen voor het nodige vertrouwen in de aanloop naar 2020. Hij hoopt daarin de strijd aan te gaan met Hamilton voor de wereldtitel. "Ik kijk daar heel erg naar uit. Iedereen zit vol energie en is zeer gemotiveerd. Aan het einde van vorig jaar waren we erg competitief", ziet de Red Bull-coureur.

Hamilton zal in 2020 voor zijn zevende wereldtitel gaan, waarmee hij op gelijke hoogte met recordhouder Michael Schumacher komt. Bovendien kan de Brit ook het recordaantal overwinningen van Schumacher (91) verbreken. Verstappen wil daar een stokje voor steken. "We willen heel graag de strijd aan gaan met vooral Mercedes, en ik denk dat we dat ook kunnen."