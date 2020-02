Sebastian Vettel bezoekt fabriek Ferrari en past nieuw zitje voor 2020

Sebastian Vettel heeft de laatste dag van de maand januari doorgebracht op de fabriek van Ferrari. De viervoudig wereldkampioen was in Maranello voor een aantal zaken, waaronder het passen van zijn stoeltje.

Vettel begint in 2020 aan zijn zesde jaar als coureur van Ferrari. De Duitser zit midden in zijn voorbereidingen op de nieuwe jaargang en daarom meldde hij zich vandaag in Maranello op de fabriek van Ferrari. Daar paste hij zijn stoeltje voor het nieuwe seizoen, maakte hij voor het eerst kennis met de nieuwe bolide van Ferrari en hij had een aantal meetings met engineers, maar ook met teambaas Mattia Binotto.

Ferrari is over een kleine twee weken het eerste team dat haar bolide presenteert voor het seizoen 2020. Op 11 februari trekt de Scuderia het doek van de nieuwe auto, waarvan de naam op dit moment nog ongekend is. De presentatie vindt niet plaats in Maranello, waar de afgelopen seizoen de onthulling van de bolide was, maar in Reggio Emilia. Het stedelijk theater Romolo Valli is het decor voor de onthulling.

Vettel hoopt intussen dat hij het tegenvallend verlopen seizoen 2019 achter zich kan laten en een goed seizoen kan draaien in 2020. Afgelopen jaar werd Vettel over de gehele linie gezien verslagen door zijn veel minder ervaren teamgenoot Charles Leclerc, terwijl de Duitser vooraf wel tot eerste rijder van het team gebombardeerd werd. Teambaas Mattia Binotto kondigde al aan dat Vettel in 2020 niet hoeft te rekenen op een dergelijke status.