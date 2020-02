Red Bull Racing reageert op verlies titelsponsor Aston Martin

Red Bull Racing heeft gereageerd op de aankondiging van Aston Martin dat een consortium onder leiding van Lawrence Stroll een belang heeft genomen in de autofabrikant, en dat het team als gevolg daarvan na 2020 haar titelsponsor verliest.

Vanochtend maakte Aston Martin bekend dat Stroll 16,7 procent van de aandelen gekocht heeft voor een bedrag van ruim 180 miljoen pond. Bovendien werd duidelijk dat Racing Point, het team dat sinds half 2018 al in handen van Stroll is, vanaf 2021 door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Aston Martin. Het gevolg voor Red Bull Racing is dat zij haar titelsponsor kwijt zullen raken.

Het Oostenrijkse team heeft vanochtend een statement naar buiten gebracht over de bekendmaking van Aston Martin. "Het team kan bevestigen dat de fabrikant tot het einde van het seizoen 2020 titelsponsor blijft, maar dat dit contract na afloop van de huidige termijn niet verlengd gaat worden." Ook onthult Red Bull Racing dat zij in eerste instantie een exclusiviteitscontract hadden met Aston Martin.

Deze heeft het team echter laten vallen. "Red Bull Racing heeft ermee ingestemd om de exclusiviteitsclausule van Aston Martin in de Formule 1 te ontbinden, wat op zijn beurt ervoor gezorgd heeft dat zij in staat worden gesteld om de noodzakelijke investeringen te genereren die nodig zijn om de boel te financieren en om alternatieve kansen binnen de sport te zoeken."

Samenwerking voor Valkyrie blijft bestaan

Red Bull Racing bevestigt dat de samenwerking met Aston Martin voor de Valkyrie gewoon blijft bestaan. Deze samenwerking verloopt via Red Bull Advanced Technologies. Naar verwachting worden de eerste auto's eind dit jaar geleverd.

Aston Martin is sinds 2016 een partner van Red Bull Racing en sinds 2017 de titelsponsor van het Oostenrijkse team. In die periode boekte de renstal 12 overwinningen, zes pole positions en 50 podiumplaatsen. "Wij wensen de medewerkers en aandeelhouders van Aston Martin het beste voor de toekomst en onze focus blijft liggen op de samenwerking gedurende het seizoen 2020, zodat we onze samenwerking met een hoogtepunt kunnen afsluiten."