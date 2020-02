Helmut Marko: "Als Ferrari in 2020 weer sjoemelt gaan wij protesteren"

Het team van Ferrari sjoemelde vorige jaar met reglementen. Vanuit het niets was de Italiaanse renstal na de zomerstop de dominante partij en kwam zelfs Mercedes er nauwelijks meer aan te pas. Hierdoor ontstonden veel geruchten waarbij direct naar de motor gewezen werd aangezien het extra vermogen op de rechte stukken duidelijk te merken was en ook slechts in bepaalde ronden.

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht in 2020 echter niet dezelfde problemen met Ferrari mee te gaan maken als vorig jaar, zo stelde hij in een interview met Motorsport Total. In een lang interview blikte de Oostenrijker terug op wat er was voorgevallen, waardoor ook Max Verstappen tijdelijk geen kans maakte op podiumplaatsen.

Ferrari zocht grijs gebied op

Meerdere teams hadden bij de FIA al aangegeven om te kijken naar de plotselinge overwinningen en dominante prestaties van Ferrari. De FIA ondernam echter geen actie, tot ongenoegen van Helmut Marko: "Er waren meerdere teams die bij de FIA aangegeven hadden om de prestaties van de Ferrari-motor onder de loep te nemen. Dit was al enige tijd aangegeven. Het vermoeden was dat Ferrari het grijze gebied aan het onderzoeken was en wij wilden daar duidelijkheid over hebben. De FIA greep echter niet in."

"Het was duidelijk te zien dat de prestaties van Ferrari uit het niets waren verbeterd. Het extra vermogen dat ineens beschikbaar was, kwam tot uiting in bepaalde specifieke ronden. Als je nu achteraf kijkt naar het aanscherpen van de regels en wat er daarna is gebeurd, kun je alleen maar concluderen dat dit met elkaar in verband staat en dat er dus wel degelijk iets aan de hand was."

Red Bull zal protesteren

Ferrari-teambaas Mattia Binotto gaf laatst al in vage bewoordingen aan dat hij niet verwacht te domineren dit jaar en er vooral aan de motor en het chassis gewerkt moet worden. Hij leek kort te refereren aan de periode dat Ferrari domineerde en de 'normale' prestaties toen de regels waren aangepast.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het Italiaanse team dit jaar dezelfde truc zal toepassen, maar Marko is op zijn hoede: "Mocht er weer eenzelfde situatie zich voordoen dan zal Ferrari alles moeten inleveren bij de FIA, waarna er grondig onderzoek wordt gedaan. Ik verwacht geen gesjoemel zoals vorig jaar, maar mocht dat wel gebeuren dan zullen wij als Red Bull zeker protest indienen bij de FIA."