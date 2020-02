Ricciardo: "Er stond veel druk op Renault, we moeten beter presteren"

Daniel Ricciardo maakte in augustus 2018 bekend Red Bull Racing te verlaten voor Renault. De overstap werd bekend via onze journalist Dieter Rencken en zorgde voor een shock in de paddock. Niemand had de overstap naar de motorfabrikant, waar Red Bull veel kritiek op had, aan zien komen.

Het seizoen 2019 verliep niet altijd even vlekkeloos en ook nu kon het Franse team haar eigen verwachtingen niet waarmaken. Zoals vrijwel ieder jaar roept teambaas Cyril Abiteboul van alles over zijn eigen team en de verwachtingen die hij heeft. De doelstelling voor 2019 was om als vierde in het kampioenschap voor de constructeurs te eindigen. Dat mislukte door een grote achterstand op McLaren, die ook met een Renault-motor reden.

Druk op Renault

Volgens stercoureur Daniel Ricciardo stond er veel druk op Renault, zo vertelt hij tegenover Speed Week: "Toro Rosso zat ons ook op de huid voor de vijfde plek. Als we de vijfde plaats aan hun verloren hadden was dat echt een stomp in onze maag geweest. Er stond echt heel veel druk op Renault. Die vijfde plaats ook nog eens verliezen had betekend dat we nog meer prijzengeld zouden verliezen, net als de motivatie die nog meer naar beneden zou gaan. We zijn er goed mee weggekomen maar we moeten het absoluut beter doen in 2020."

Terugkeer Alonso bij Renault?

Veel speculaties zijn er ook over de toekomst van Ricciardo. De Australiër maakte de overstap naar de Franse fabrikant omdat hij merkte dat bij Red Bull alles om Max Verstappen draaide, plus het riante salaris van naar verluidt 30 miljoen euro per jaar wat Renault hem aanbood.

De Fransen beloofden hem ook een wagen waarmee hij kon strijden om de prijzen, maar dat lijkt vooralsnog een illusie. De toekomst van Ricciardo wordt dan ook interessant om te volgen. Blijft hij bij Renault of vertrekt hij naar een ander team. Ricciardo is in het verleden al vaker in contact geweest met Ferrari en heeft er nooit een geheim van gemaakt graag voor het team uit Maranello te willen rijden.

Grote vraag zal zijn of Fernando Alonso de plek van Ricciardo over gaat nemen. De Spanjaard flirt al langere tijd met de Formule 1 over een terugkeer en de afgelopen dagen zijn die speculaties weer toegenomen. Volgens bronnen in de paddock loopt het contract van Daniel Ricciardo eind dit jaar af bij Renault en Alonso is al in contact om een terugkeer te bewerkstelligen bij het team waarmee hij twee keer wereldkampioen werd in de Formule 1.

Daniel Ricciardo reageert kort op de geruchten: "Ik rij altijd op volle snelheid maar ik heb in 2019 geleerd dat heel veel draait om discipline."