Abiteboul: "Renault miste technische leiderschap tijdens ontwikkeling bolide in 2019"

De ontwikkeling van de bolide in 2019 verliep niet zoals gehoopt bij Renault en dat wijt teambaas Cyril Abiteboul aan een belangrijke factor: hij miste wat in de 'technische leiderschap' om het maximale uit het budget te halen.

De voortekenen voor het seizoen 2019 waren goed. Renault kende in 2018 een relatief goed seizoen, waarin het op de vierde positie in het kampioenschap voor constructeurs eindigde. Bovendien trok het team met Daniel Ricciardo een topcoureur aan. Wat volgde, was echter een teleurstellende jaargang: de gehoopte progressie werd niet geboekt en Renault werd slechts vijfde in het kampioenschap voor constructeurs.

Abiteboul weet waar dat de problemen in 2019 hun oorsprong vinden: een gebrek aan technisch leiderschap en verkeerde keuzes in de filosofie van de auto. "We hebben midden in het seizoen ontdekt dat er een soort limiet zat op het ontwikkelen van de auto door de gemaakte keuzes in de filosofie. Ondanks forse investeringen leek het alsof we iets misten qua technisch leiderschap, met betrekking tot het maximale uit onze bronnen halen."

Renault heeft na afloop van het seizoen 2019 dan ook ingegrepen. Technisch directeur Nick Chester, die die functie jarenlang vervulde, werd in december de laan uitgestuurd. Niet lang daarvoor trok het fabrieksteam al Pat Fry aan. De Brit komt over van McLaren en zal op 5 februari beginnen met zijn taken als de nieuwe technisch directeur van Renault.

Ook op het front van de coureurs heeft Renault zaken gedaan na het tegenvallend verlopen 2019. Nico Hülkenberg, de Duitser die zich in 2017 bij het team voegde, moest na drie seizoenen dienst zijn overall inleveren. Hij wordt in 2020 vervangen door Esteban Ocon. De Fransman keert na een seizoen afwezigheid terug in de Formule 1: hij tekende een tweejarig contract bij Renault.