Helmut Marko: "Was een moedige keuze om Verstappen binnen te halen, maar werpt nu zijn vruchten"

Max Verstappen was afgelopen jaar een van de beste coureurs in de Formule 1. De Nederlander wist het seizoen te beëindigen met 278 punten die hem een derde plaats in het coureurskampioenschap opleverden. In totaal pakte hij daarnaast 3 overwinningen en 9 podia.

De Red Bull Racing-coureur was daarbij de enige die regelmatig het Ferrari-duo kon verslaan en als ze een mindere dag hadden, konden zelfs de Mercedes-coureurs verslagen worden en dat terwijl algemeen werd aangenomen dat Red Bull de derde snelste auto had.

Max Verstappen en Charles Leclerc lijken de grote talenten voor de toekomst van de Formule 1 te gaan worden. Het talent van Verstappen toonde zich echter al vroeg in zijn tienerjaren. Talentscout en Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko had het talent al snel gezien.

"Hij was 15 jaar oud toen ik hem voor het eerst sprak. Ik heb ongeveer 20 minuten nodig om van de coureur een beeld te krijgen van zijn persoonlijkheid en potentieel, maar bij Max zat de vork anders in de steel”, zei Marko tegen F1.com.

Marko gaf toe dat de beslissing om Verstappen toe te voegen aan het Red Bull junior-ontwikkelingsprogramma een moeilijke beslissing voor hem was. "Als een persoon 16 jaar oud is en slechts één jaar heeft om zich voor te bereiden op de Formule 1, dan is die beslissing een moedige stap en brengt ook een groot risico met zich mee”, voegde hij eraan toe. “Maar toen ik Max in wisselende omstandigheden op de Norisring, twee seconden per ronde zag wegrijden van de concurrentie, heb ik Jos de ochtend erna gebeld en gezegd: We gaan Formule 1 rijden volgend jaar.”



Hoewel hij toegaf dat hij op dat moment een beetje bang was voor zijn beslissing, had Marko geen spijt van zijn keuze. Hij zei ook dat de verbeterde prestaties van Verstappen aan zijn verwachtingen hadden voldaan. "Ik zag de volwassenheid die hij had en zoveel dingen die hij had geleerd. Zijn ontwikkeling verliep snel en zijn volwassenheid was ver boven het gemiddelde”, concludeerde hij.