Lando Norris: "Goede relatie met Carlos Sainz is niet gespeeld"

Carlos Sainz en Lando Norris vielen in 2019 niet alleen op door hun sterke prestaties bij McLaren. Ook maakten ze indruk met hun goede onderlinge verstandhouding, iets wat volgens de jonge Brit absoluut niet gespeeld is.

Norris en Sainz ontpopten zich in 2019 tot het olijke duo van de F1-paddock. Op de baan zijn ze als teamgenoten elkaars grootste concurrenten, maar buiten de baan kunnen ze goed met elkaar opschieten. Net zoals Max Verstappen en Daniel Ricciardo in het verleden deden voor Red Bull Racing, figureren de Brit en de Spanjaard nu in promotievideo's van McLaren, waarbij ze regelmatig grappen en grollen bij elkaar uithalen.

Mensen die denken dat deze vriendschap gespeeld is, zitten er volgens Norris naast. "Carlos en ik werkten vorig jaar heel goed samen, en dat heeft het team volgens mij veel gebracht. Het heeft bijgedragen aan een positievere stemming, en het mooie van onze relatie is dat het echt is. Het is niet een soort grote show voor de camera. We kunnen echt goed met elkaar opschieten", vertelt Norris op de website van McLaren.

MCL35 ontwikkeld met input Norris en Sainz

Norris begint in 2020 aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en dat heeft ook gevolgen op de auto die McLaren gebouwd heeft voor het nieuwe seizoen. In 2018 had de 20-jarige als test- en reservecoureur nog maar weinig input op het ontwerp van de MCL34, de bolide waarmee McLaren in 2019 racete. Afgelopen jaar kon Norris wel zijn ideeën inbrengen, wat ook geldt voor Sainz.

"Dit is het eerste jaar dat ik veel input heb gehad in de auto. De MCL34 werd in 2018 ontworpen, en hoewel ik dat jaar wel een aantal sessies heb gereden, had ik er niet veel directe input in", stelt Norris. "Maar voor 2020 is veel van de MCL35 beïnvloed door wat Carlos en ik gevraagd hebben."