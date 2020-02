Nieuwe overalls en sponsor voor Red Bull, nieuwe cap en helm voor Verstappen

Red Bull Racing was vandaag op Circuit Zandvoort aanwezig voor de opnames van een promotiefilmpje. Hoewel de twee demo-bolides niet in actie kwamen vanwege technische mankementen, kregen de aanwezigen wel een glimp te zien van de nieuwe overalls van Red Bull, maar ook van het nieuwe petje én de nieuwe helm van Max Verstappen.

Ideale omstandigheden waren er vandaag niet voor Red Bull, Verstappen, Alexander Albon en de figuranten op Zandvoort. Het regenachtige weer liet te wensen over, maar dat gold ook voor de bolides die het team had meegebracht naar het circuit. Technische problemen zorgden ervoor dat Verstappen en Albon geen meter konden rijden, tot teleurstelling van de in het oranje uitgedoste figuranten langs de baan.

Geen grijs, extra rood op nieuwe overalls

De figuranten kregen echter wel een voorproefje te zien van een aantal nieuwe zaken bij Red Bull Racing, te beginnen bij de nieuwe overalls van het team. In de basis blijven de pakken hetzelfde en overwegend donkerblauw. Daar waar vorig jaar aan beide zijkanten een rode en grijze streep te zien was, zijn de grijze strepen dit jaar verdwenen van het pak. Wel is er onder de kraag een kleine rode streep te zien, die er vorig jaar nog niet was.

Nieuwe cap en helm voor Verstappen

Hetzelfde geldt voor de nieuwe officiële cap van Verstappen voor het seizoen 2020. Afgelopen jaar waren er aan de linkerzijde van de cap (vanuit het perspectief van de drager) een rode en grijze streep te zien. Voor 2020 lijkt Verstappen aan de rechter voorkant van zijn cap een rood vlak te hebben, terwijl het grijs ook hier is verdwenen. Bovendien staat het sponsorlogo van nieuwe sponsor CarNext.com op de cap; tot en met 2019 stond Exact nog op die plek.

Dan de helm die Verstappen bij zich droeg tijdens de filmdag op Zandvoort. In 2019 wisselde Verstappen zijn kleurrijke helmontwerp in voor een overwegend witte versie, met bovenop een rode leeuw en aan de voor- en zijkant rode en blauwe accenten. Het rood is gebleven, maar de blauwe accenten waren vandaag niet meer zichtbaar op Circuit Zandvoort.

Vervangt PayVoo FuturoCoin als sponsor?

De laatste verandering bij Red Bull was de afgelopen dagen ook al zichtbaar tijdens de eerdere opnamemomenten voor de promotievideo. Op beelden is te zien dat op de bovenkant van de sidepods, naast de cockpit, sponsorlogo's van PayVoo staan. Het uit Litouwen afkomstige bedrijf, in 2019 opgericht, is een online financiële tool om meerdere munteenheden eenvoudig te kunnen managen, waaronder cryptocurrencies.

Het bedrijf is gelinkt aan de FutureNet Group, waar ook cryptocurrency FuturoCoin onderdeel van is. FuturoCoin sloot in 2019 nog een tweejarige sponsordeal af met Red Bull Racing, waarbij de logo's op de plek zaten waar nu PayVoo te zien is. Mocht PayVoo FuturoCoin vervangen op de bolides van Red Bull Racing, dan is het ook waarschijnlijk dat de logo's op de overalls en teamuitrusting komen te staan.

Eigenaren FuturoCoin verdacht van fraude

De FutureNet Group kwam in 2019 wel onder vuur te liggen. Oprichters Roman Ziemian en Stephan Morgenstern raakten betrokken bij een schandaal, waarbij zij verdacht werden van het frauduleus aankopen en verkrijgen van een Gambiaans diplomatiek paspoort. Ook worden de bedrijven in de FutureNet Group verdacht van oplichting.