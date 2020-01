Buxton: "Hoe gaat Mercedes reageren op nieuwe contracten Verstappen en Leclerc?"

Met Max Verstappen en Charles Leclerc hebben Red Bull Racing en Ferrari twee van de grootste talenten van de markt weten te halen. Will Buxton, journalist voor Formula1.com, vraagt zich af op welke paarden Mercedes gaat wedden.

De verwachting was dat het silly season van de Formule 1 in 2020 spectaculair gaat worden. De contracten van de meeste (top)coureurs lopen aan het eind van dit jaar af, maar twee van de meest begeerde talenten zijn al van de markt gehaald. Kort voor Kerst verlengde Leclerc zijn contract bij Ferrari tot 2024, terwijl Verstappen zich na de jaarwisseling tot en met 2023 aan Red Bull Racing verbond.

In een artikel op Formula1.com vraagt Buxton zich af hoe Mercedes daarop gaat antwoorden. "Over vijf jaar tikt Lewis Hamilton de 40 aan, terwijl Max Verstappen en Charles Leclerc aan het einde van hun nieuwe contracten nog niet eens achterin de twintig zijn. Heeft Lewis wel zin om zich zo lang te verbinden aan Mercedes? Hij is dan bijna 20 jaar een Formule 1-coureur en zelfs grootheden hebben af en toe een break nodig."

Blijft Hamilton, of zet Mercedes op iemand anders in?

Bovendien is het nog maar de vraag of Hamilton tegen die tijd nog in dezelfde vorm steekt als nu. "Op welk moment zou hij een stap opzij willen doen? Ik kan het niet geloven dat ik dit zeg, maar kan zijn aanwezigheid in de weg zitten als hij zijn verlangen of scherpte verliest? Een mindere vorm lijkt bij Hamilton, zelfs als hij 40 passeert, nog onrealistisch, maar vijf jaar is een lange periode", aldus Buxton.

De volgende vraag is op wie Mercedes gaat inzetten als Hamilton vertrekt of inderdaad zijn beste vorm kwijtraakt. Is Valtteri Bottas een optie? "Hij is een solide coureur, helemaal nadat hij zijn vorm wist te vinden in 2019, maar is hij de man om wie Mercedes in de toekomst wil bouwen? En als hij het niet is, wie dan wel? Ricciardo? Russell? Ocon? Kunnen ze Sainz weglokken bij McLaren? Dat is het dilemma van Mercedes en tevens de reden waarom je kan stellen dat ze in een lastige positie zitten."