Renault ontdekte problemen uit voorgaande jaren na komst van Daniel Ricciardo

De komst van Daniel Ricciardo heeft Renault geholpen met het vinden van de zwakke punten van het team. Regelmatig bleken problemen al minimaal een jaar te bestaan, maar werd dat destijds verhuld door de progressie van het team.

Na vijf seizoenen in dienst van Red Bull Racing kwam Ricciardo begin 2019 naar Renault. Dat team werd in 2018 nog vierde in het kampioenschap voor constructeurs, maar afgelopen seizoen kwam het team niet verder dan de vijfde positie. Klantenteam McLaren streefde Renault ondanks de komst van Ricciardo voorbij, maar de Australiër wist dus wel enkele pijnpunten van het team bloot te leggen.

Teambaas Cyril Abiteboul spreekt tegenover Motorsport.com dan ook niet van een verloren jaar. "2019 was een jaar waarin we niets meer konden verbergen. We konden ons met geweldige coureurs en een veel betere motor niet meer verstoppen. Dat is de Formule 1, daar is verstoppen niet mogelijk. We hebben hierdoor wel kunnen zien welke stappen we nog moeten zetten."

Problemen Renault stamden uit voorgaande jaren

"De problemen die we vonden, waren al van het voorgaande jaar", vervolgt Abiteboul. De Fransman beredeneert dat de opwaartse trend in het constructeurskampioenschap (van P9 in 2016 via P6 naar P4 in 2018) ervoor zorgde dat een aantal problemen onder de radar bleef. "Toen waren die nog niet zo zichtbaar, omdat we ten opzichte van het voorgaande seizoen vooruitgang boekten. Dat flatteerde ons een beetje."

Volgens Abiteboul was een lastiger jaar als 2019 juist nodig om nieuwe zwakke plekken te ontdekken. Sommigen daarvan bleken zelfs uit de tijd te komen dat het team nog als Lotus door het leven ging. "Daarom vind ik niet dat dit een jaar om te vergeten was. Ik denk dat we zonder deze problemen nooit vooruitgang hadden kunnen boeken."