Jos Verstappen: "Zou het niet geweldig zijn als Max met Red Bull succesvol wordt?"

Ook Jos Verstappen is blij dat zoonlief Max Verstappen de komende jaren bij Red Bull Racing blijft. De voormalig Formule 1-coureur stelt dat de achtvoudig Grand Prix-winnaar het volledige vertrouwen in het Oostenrijkse team heeft.

Verstappen ondertekende kort na de jaarwisseling een nieuw contract bij Red Bull. Daardoor ligt de Nederlander niet meer tot eind 2020, maar tot eind 2023 vast. Verstappen blijft door zijn nieuwe contract aan bij het team waar hij al sinds 2016 voor racet en ook blijft hij verbonden aan het merk dat hem in 2015 al zijn debuut in de Formule 1 gunde.

Daardoor zou het behalen van succes met Red Bull volgens Verstappen senior alleen maar mooier zijn. "Red Bull gaf Max de kans om in 2015 naar de Formule 1 te gaan, dus hoe geweldig zou het zijn om met dat team succesvol te worden? Ook het contact met motorleverancier Honda is heel prettig. Je merkt ook hoe zij naar Max kijken. De combinatie met Red Bull én Honda is heel positief", vertelde hij aan De Telegraaf.

'Max voelt zich thuis bij Red Bull'

Bovendien gaan de reglementen in de Formule 1 voor 2021 flink op de schop. Er komt onder andere een budgetplafond, maar ook de technische reglementen worden flink vernieuwd. Volgens Jos Verstappen geldt dan ook dat het een voordeel is dat Max ook na 2020 bij Red Bull blijft. Het belangrijkste volgens de voormalig teamgenoot van onder andere Michael Schumacher is echter dat Verstappen junior zich thuisvoelt bij Red Bull Racing.

"We weten wat het team doet. Dat geldt niet alleen voor komend seizoen, maar ook voor de nieuwe auto voor 2021. Het is erg goed om daarbij betrokken te zijn, maar het belangrijkste is dat Max zich thuis voelt bij Red Bull. Hij heeft volledig vertrouwen in ze voor de komende jaren."