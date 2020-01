Honda: "Relatie Verstappen met Honda lijkt op die van een jonge Senna"

De relatie tussen Max Verstappen en Red Bull's motorleverancier Honda is goed. De baas van het Formule 1-project van de Japanners vergelijkt de relatie met Verstappen zelfs die van een jonge Ayrton Senna.

Honda en Verstappen werken sinds begin 2019 samen, toen Honda de nieuwe motorleverancier van Red Bull Racing werd. Daardoor kwam de samenwerking van het Oostenrijkse team met Renault na twaalf jaar tot een einde. Het overgangsseizoen met Honda was er ook eentje met veel positieve punten: drie overwinningen, twee pole positions en negen podiumplaatsen vormen een mooi voorproefje voor 2020.

Daarmee rekende Honda na drie lastige jaren bij McLaren tussen 2015 en 2017 ook af met het stempel dat zij een motor leverden die vermogen, maar bovendien ook betrouwbaarheid tekort kwam. De successen kwamen van Red Bull en Honda allemaal op naam van Verstappen, die door managing director Masashi Yamamoto gezien wordt als een 'belangrijke factor' in het project van Honda.

"Als Honda zien we hem als een zeer belangrijke factor in ons project. Hij is jong, maar rijdt enorm indrukwekkend. Het lijkt alsof je een jonge Senna ziet in zijn relatie met Honda. Max toont respect richting Honda en hij heeft het gevoel dat Honda vertrouwd aanvoelt. Dat hij onze badge liet zien op het podium in Oostenrijk bewees dat hij ook erg blij was. Dit geeft ons het gevoel dat we hem willen voorzien van een goede motor", vertelde hij aan Autosport.

"De passie voor winnen die we hebben laten zien, heeft de relatie met hem versterkt. Hij is ook bij het onderzoekscentrum voor de F1 en onze productiefaciliteit geweest. Hier werken veel mensen en hij heeft dat zelf gezien. Hij ging door een tunnel van mensen voor high fives. Zoiets gaf hem misschien een sterkere indruk van Honda en een sterkere toewijding richting Honda."