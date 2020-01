Vasseur: "Crash op Spa had Giovinazzi zijn plekje kunnen kosten"

Zijn crash in België had Antonio Giovinazzi zijn plekje bij Alfa Romeo kunnen kosten. Volgens teambaas Frederic Vasseur wist hij dat echter te voorkomen met sterke races in Italië en Singapore.

2019 was het eerste volledige seizoen in de Formule 1 voor Giovinazzi, die in 2017 als invaller al twee races reed. De Italiaan, die in de twee voorgaande seizoen amper competitieve actie zag, had het lastig in de eerste helft van het seizoen. In België leek hij echter ineens een goede vorm gevonden te hebben, maar punten vergooide hij met een crash in de voorlaatste ronde. Vasseur vertelde aan Autosport dat dit de druk op Giovinazzi alleen maar liet groeien.

"De crash op Spa was een enorme schok voor iedereen in het team, omdat het een goede kans was. Antonio kwam vanuit het niets terug en in een van de laatste ronden had hij de crash. We hadden een zware discussie met Antonio, omdat deze dingen je carrière kunnen beslissen. We dachten aan de toekomst. We moesten een week later met elkaar gaan zitten en de situatie bespreken, en zijn reactie was erg goed."

Reactie Giovinazzi in Italië 'heel goed'

Het herstel volgde echter al snel: een week later lukte het Giovinazzi op Monza wel om een puntenfinish vast te houden en de race uit te rijden. Volgens Vasseur waren de omstandigheden in Italië zwaar voor de Italiaan, die zijn eerste thuisrace reed. Wel is hij van mening dat de reactie vanuit Giovinazzi erg sterk was.

"Er was veel druk, er waren veel gasten, het was Alfa Romeo's thuisrace, en hij zit in de persconferentie waar hij veel vragen over Spa krijgt. Dat was het moment om te reageren. Ik denk dat hij het heel goed gedaan heeft, want de druk was aanwezig. Op Monza en Singapore deed hij het prima - het was mooi om Antonio aan de leiding van de race te zien. Het was een heel goede reactie."