Horner: "Iedereen binnen Red Bull wil extra stap zetten voor Max Verstappen"

Christian Horner ziet iets bijzonders gebeuren bij Red Bull Racing: iedereen wil volgens de teambaas een stap extra zetten om Max Verstappen in staat te stellen om mee te doen om de overwinningen.

"Max heeft geen egoproblemen, is heel toegankelijk en daarom populair in de garage en bij het bedrijf. Je ziet dat iedereen een stap extra wil zetten, omdat ze in Max geloven en ze hem voor honderd procent steunen", verklaart Horner in gesprek met Formule 1. "De uren die iedereen in de garage maakt om alle onderdelen op de auto te krijgen en die constant te verbeteren: dat is echt ongekend."

De houding van Verstappen zorgt voor de nodige populariteit bij de monteurs en engineers, maar ook teambaas Horner kan het goed vinden met de coureur. Het omgekeerde geldt overigens ook: Verstappen heeft zelf meermaals toegegeven dat hij goed kan praten met Horner en dat het daarbij niet alleen over het racen gaat. Dat zijn opmerkingen die de Brit vleien.

"Dat is fijn om te horen, want je kan niet altijd over raceauto's praten. Ik heb van hem bijvoorbeeld veel geleerd over simracen. Zijn activiteit in die wereld is voor mij een echte eyeopener geweest. Het is gewoon heel makkelijk om een gesprek met hem te voeren en dat kan over van alles zijn", benadrukt Horner.