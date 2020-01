Briatore adviseert Ferrari: "Steek geld niet in Hamilton, maar in ontwikkeling auto"

Flavio Briatore ziet niets in de geruchten dat Ferrari en Lewis Hamilton vanaf 2021 een samenwerking aangaan. De voormalig teambaas van Benetton en Renault zou zelf kiezen voor Charles Leclerc.

In de laatste fase van 2019 werd Hamilton steeds vaker gelinkt aan een overstap naar Ferrari. De zesvoudig wereldkampioen zou enkele ontmoetingen hebben gehad met John Elkann, de president van de Italiaanse sportwagenfabrikant, wat later tijdens een kerstlunch bevestigd werd door Ferrari. Wat de geruchten verder versterkt, is het feit dat het contract van Hamilton bij Mercedes eind 2020 afloopt.

Briatore adviseert Ferrari echter om niet in Hamilton te investeren. Het geld dat de Brit zou gaan verdienen, kan het team volgens de Italiaan beter investeren in een goede auto. "Hamilton in 2021 in Maranello? Als ik moet kiezen tussen hem en Charles Leclerc, dan hou ik Leclerc. Dat kost ook minder", verklaart Briatore tegenover Rai Gr Parlamento.

Naast Hamilton werd ook Mercedes-teambaas Toto Wolff in verband gebracht met een overstap naar de grote concurrent, maar ook dat ziet Briatore om een duidelijke reden niet snel gebeuren. "Toto Wolff in 2021 naar Ferrari? Hij is een aandeelhouder bij Mercedes. Het is dan niet logisch om als medewerker bij een ander team te werken. Het zou ook niet de oplossing van de problemen zijn."

"Ferrari heeft een leider nodig en wat belangrijk is, is de auto. Renault gaf Daniel Ricciardo bijvoorbeeld een enorme lading geld, maar het was beter geweest om dit te investeren in de ontwikkeling van de auto. Ferrari moet eraan werken om een auto te hebben die op een halve tiende achter Mercedes zit. Op dat moment kan de coureur het verschil gaan maken."